Calciomercato Roma, arriva una notizia tremenda: un big finisce all’asta!

AS ROMA – La classifica della Roma parla chiaro, l'obiettivo Champions League appare lontano. Il raggiungimento del quarto posto, ancora alla portata ma difficile da realizzare, è fondamentale per le prossime mosse di calciomercato della Roma. I giallorossi dovranno tentare la rimonta sull'Atalanta per potersi rinforzare durante l'estate, oltre ovviamente ad evitare di perdere quelle certezze acquisite nel corso di questa stagione. È proprio il caso di Chris Smalling, arrivato in prestito a giugno, che oggi è il perno centrale della difesa di Fonseca. Il centrale inglese è riuscito a rilanciarsi, prendendo il comando della retroguardia e rivelandosi uno dei difensori più efficaci di questo campionato. Senza Champions – riferisce il Corriere dello Sport – per la dirigenza sarà dura riscattarlo. Inoltre, Smalling potrebbe essere tentato dalle avances di due club della Premier League. Tottenham e Everton infatti sarebbero fortemente interessate ad acquistarlo durante il prossimo mercato, con l'AS Roma che potrebbe trovarsi costretta a puntare su un altro difensore.