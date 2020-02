Calciomercato Roma – Clamoroso Friedkin: cacciato Petrachi per arrivare a lui!

CALCIOMERCATO ROMA – Sta per partire la nuova gestione giallorossa firmata Friedkin. Il nuovo proprietario della Roma metterà tutto nero su bianco nelle prossime settimane ma è già al lavoro. Dovrà partire una nuova gestione con diversi cambiamenti, e chi rischia è il ds Petrachi. Non tanto per alcune scelte di mercato discutibili, ma quanto per le sue dichiarazioni che non sono piaciute. I problemi di questa stagione tra ambiente e qualità della squadra sono evidenti, tanto che ormai è scritto un cambiamento in estate. Non è in discussione la posizione di Fonseca, quanto quella del direttore sportivo e Friedkin è già al lavoro per la prossima stagione. Ci sono due nomi caldi, il primo è più semplice da raggiungere ed è quello del direttore sportivo del Parma Faggiano. La vera suggestione, lanciata dal Corriere dello Sport, porta a Piero Ausilio. Il direttore sportivo dei nerazzurri a Milano è oscurato da Marotta, che negli ultimi mesi ha preso in mano la gestione della squadra scavalcando spesso le decisioni dello stesso Ausilio. L’idea può concretizzarsi nelle prossime settimane, con il destino di Petrachi che ormai sembra segnato.