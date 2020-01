Calciomercato Roma, annuncio su Twitter: ecco il sostituto di Zaniolo – AS Roma

AS ROMA – L’infortunio al legamento crociato di Nicolò Zaniolo è probabilmente la tegola più pesante caduta sulla Roma di questa stagione. Il prodigio classe 1999 è stato uno degli elementi fondamentali per l’attacco di Fonseca in questa prima metà di stagione, e lo stesso allenatore ha ammesso che potrebbe essere necessario un intervento sul mercato per sostituirlo. Nella giornata di oggi sono stati già accostati tantissimi nomi ai giallorossi, ma l’ultimo sembrerebbe davvero perfetto. Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, ha lanciato la candidatura di Rodrigo De Paul. Il fantasista dell’Udinese sarebbe un ottimo colpo per la Roma, che con lui andrebbe a coprire l’assenza di Zaniolo, ma farebbe anche un grande affare per il futuro. Il venticinquenne argentino è uno dei talenti più ricercati del calcio italiano, e già da tempo sembra pronto per una nuova esperienza in una grande squadra. Le alternative restano i più gettonati Suso e Politano, ma naturalmente il colpo De Paul sembrerebbe preferibile. L’ostacolo più grosso è rappresentato dalle richieste dell’Udinese, che sempre secondo Schira pretenderebbe 35 milioni di euro. Per i motivi spiegati in precedenza, l’investimento potrebbe sicuramente essere redditizio, ma non è la classica cifra da calciomercato invernale. Nel frattempo Petrachi sta anche lavorando ad un colpo in attacco: ecco 7 nomi per rimpiazzare Kalinic e regalare un nuovo centravanti a Fonseca! >>>VAI ALLA LISTA