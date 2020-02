Calciomercato Milan – Pellegatti sgancia la bomba: la notizia fa infuriare i tifosi!

CALCIOMERCATO MILAN – In un pirotecnico mercato di gennaio del Milan, alcune decisioni della società hanno lasciato i tifosi perplessi. Su tutte, la cessione di Mattia Caldara che è tornato a Bergamo a condizioni decisamente vantaggiose per l’Atalanta. A spiegare nel dettaglio cosa sia successo con Caldara è stato il noto giornalista rossonero Carlo Pellegatti tramite il proprio canale Youtube: “Sorgono inevitabilmente delle domande dopo la presenza di Mattia Caldara negli ottavi di Champions. La sua avventura al Milan rimane un mistero; nonostante le condizioni fisiche fossero migliorate, non veniva considerando pronto per un ritorno immediato nella formazione titolare. Gasperini gli ha invece dato fiducia, facendolo giocare anche in Champions League. I tifosi milanisti sono rimasti perplessi dalla cessione, ma il motivo è che i dirigenti rossoneri non lo ritenevano pronto. Il tempo dirà se sia stato un errore oppure no”. E intanto Boban diventa assoluto protagonista del mercato rossonero. Zvone cala l’asso per un colpo da urlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA