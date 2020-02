Calciomercato Milan – Thiago Silva è vicinissimo: Maldini prova il colpo clamoroso!

CALCIOMERCATO MILAN – Più di un semplice sogno per i tifosi rossoneri. Il ritorno di Thiago Silva sta diventando sempre più concreto. Il brasiliano è legatissimo al Milan, e ora si stanno componendo tutti i pezzi di un puzzle che lo riporterebbe a Milanello. Nonostante l’idea di puntare su giovani, l’inserimento di un giocatore come Thiago Silva può dare un’enorme mano al Milan. Anche Elliott e Gazidis sembrano convinti, visti anche i costi decisamente ridotti. Si dovrà trovare l’accordo per l’ingaggio del brasiliano, ma il PSG sembra ormai intenzionato a lasciarlo partire a parametro zero. In Francia sono sicuri che i parigini punteranno su un grande centrale, con Koulibaly in pole position. Per questo motivo il sogno Thiago Silva si fa sempre più concreto. Nelle prossime settimane si attendono sviluppi importanti, con Maldini che proverà l’assalto per battere la concorrenza. Il brasiliano infatti avrà comunque tante pretendenti, ma il legame con il Milan fa ben sperare i tifosi rossoneri. E se Maldini prova il colpo, ora Gazidis si ritrova spalle al muro. Addirittura quattro big possono partire in estate, la situazione è pesantissima! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA