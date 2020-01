Calciomercato Milan, terremoto Suso: il sostituto è già pronto!

MERCATO MILAN – In casa Milan a tenere banco è ancora una volta il mercato in uscita. Le prestazioni deludenti e l’attuale situazione complicata di Jesus Suso potrebbero portare ad un addio dello spagnolo già nelle prossime settimane. Una sua cessione porterebbe sicuramente il Milan a registrare una preziosa plusvalenza, che permetterebbe a Maldini e Boban di tornare a intervenire sul mercato per rinforzare la rosa. Probabile dunque l’inserimento di un altro esterno, un giocatore che possa fungere da sostituto dello spagnolo. Secondo quanto riferito a Tuttosport, il nome più caldo di queste ultime ore sarebbe quello di Adnan Januzaj, funambolo belga della Real Sociedad, già visto con la maglia del Manchester United. L’idea dei rossoneri sarebbe quella di un prestito a basso costo con diritto di riscatto, operazione che permetterebbe di alleggerire il bilancio e rimandare ulteriori valutazioni all’estate. Ma oltre a Januzaj, il quotidiano torinese ha fatto anche il nome di Yannick Carrasco, altro prodigio belga, attualmente in Cina al Dalian Yifang. Carrasco era stato già accostato al Milan durante lo scorso calciomercato invernale, e potrebbe tornare di moda in caso di richieste meno esose da parte del club cinese. Ma la cessione di Suso potrebbe sbloccare anche altri colpi. Ecco i tre nomi a sorpresa per sostituire il big vicinissimo a lasciare Milanello! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA