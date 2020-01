Calciomercato Milan – Affare last minute da 20 milioni: si chiude a fine gennaio!

CALCIOMERCATO MILAN – Il Tottenham piomba su Hakan Calhanoglu. L’indiscrezione rimbalza direttamente dall’Inghilterra, in particolare dall’Express, secondo cui gli Spurs avrebbero individuato nel giocatore turco il sostituto ideale di Christian Eriksen. Quest’ultimo è sempre più vicino all’Inter e nei prossimi giorni dovrebbe sbarcare a Milano per unirsi alla squadra di Conte. Il numero 10 rossonero potrebbe prenderne il posto e l’indiscrezione sta trovando riscontri anche in Turchia. Stando al giornale Aksam, infatti, Milan e Tottenham potrebbero trovare un accordo per 20 milioni di euro (circa la stessa cifra che il Tottenham incasserà dalla cessione di Eriksen). E l’obiettivo di Maldini è quello di piazzare una grande cessione per finalizzare l’ultimo acquisto. Ecco i tre nomi a sorpresa per sostituire il big vicinissimo a lasciare Milanello! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA