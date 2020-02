Calciomercato Milan, terremoto Ibra: ecco cosa ha chiesto!

CALCIOMERCATO MILAN – Tra le tante incertezze di casa Milan c’è il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, pur essendo arrivato alla fine della sua carriera, ha ancora fame di vittorie. Ibra vuole competere fino all’ultimo e chiudere la sua incredibile carriera lottando per continuare a vincere. È proprio questa – secondo La Gazzetta dello Sport – la richiesta di Zlatan alla società rossonera. Ibra sarebbe pronto a restare al Milan, ma vorrebbe giocare in una squadra competitiva. Il futuro dello svedese sarà dunque legato alle prossime scelte della società, che dovrà scegliere una guida tecnica adeguata e rinforzare la squadra in maniera efficace. La prossima rivoluzione rossonera potrebbe portare anche la firma di Zlatan Ibrahimovic, e regalare ai tifosi rossoneri una squadra finalmente degna delle aspettative e della storia del Milan. E se Maldini prova il colpo, ora Gazidis si ritrova spalle al muro. Addirittura quattro big possono partire in estate, la situazione è pesantissima! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA