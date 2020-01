Calciomercato Milan – Suicidio rossonero: Maldini perde il suo pupillo!

CALCIOMERCATO MILAN – Sta per saltare uno dei principali obiettivi di mercato di Paolo Maldini. I tentennamenti delle ultime ore avevano fatto suonare il campanello d’allarme, adesso però manca solo l’ufficialità. Per il Milan sta sfumando definitivamente l’obiettivo Todibo. Il giovane difensore del Barça, corteggiato per svariate settimane, andrà a giocare in prestito in Germania fino al termine di questa stagione. Stando a ciò che riferisce il quotidiano tedesco ‘Bild’, il classe ’99 sta per firmare con lo Schalke 04. Un emissario del club è atteso oggi a Barcellona per trovare l’accordo definitivo. Ormai è questione di ore: Jean Clair Todibo è pronto a vestire la maglia dello Schalke 04, mentre il Milan deve guardarsi intorno per un’alternativa. A tal proposito, in cima alla lista dei desideri della società rossonera è finito Andreas Christensen. E adesso Maldini non fa più sconti a nessuno, la sua rabbia è inarrestabile: decisione clamorosa, in arrivo oltre 100 milioni con cinque cessioni pazzesche! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA