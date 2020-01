Calciomercato Milan – Fenomeno Maldini: arrivano addirittura 100 milioni!

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – È pronto a tutto Paolo Maldini pur di ribaltare la rosa rossonera. Nessun intoccabile, nessun giocatore che si possa sentire imprescindibile in questo momento. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Dodicesimo posto in classifica e una delusione tangibile in tutti i tifosi milanisti. Per questo non si può aspettare l’estate, per questo Maldini ha deciso di accelerare il processo di rivoluzione. Si abbassano leggermente le pretese, ma si prova a cedere quante più delusioni possibili. E purtroppo, in casa rossonera, ce ne sono fin troppe. Maldini però non vuole vendere tutti, sta cercando semplicemente di valutare le migliori offerte che possono arrivare nelle prossime ore. Offerte che potrebbero portare addirittura a cinque addii, per un incasso totale che supererebbe addirittura i cento milioni di euro: >>>VAI ALLA LISTA<<<