Calciomercato Milan – SportMediaset svela il sogno di Maldini: colpo da favola!

CALCIOMERCATO MILAN – Tanti tifosi rossoneri si stanno chiedendo come mai il Milan stia forzando la mano per cedere almeno un big. Con le situazioni in bilico di Suso, Paquetà e Piatek, è facile pensare che una cessione importante possa arrivare. La risposta alla domanda dei tifosi rossoneri la dà quest’oggi SportMediaset. In queste ore infatti si sta parlando del principale obiettivo di mercato rossonero. Stiamo parlando di Dani Olmo, ventiduenne centrocampista spagnolo della Dinamo Zagabria. Stando a ciò che riferisce SportMediaset, il club croato chiede almeno trenta milioni di euro, considerati però eccessivi dai dirigenti milanisti. Di conseguenza, Boban, Maldini e Massara starebbero cercando prima di trovare l’accordo totale col giocatore, per poi chiedere un importante sconto alla Dinamo. Insomma, l’affare resta difficile, ma i contatti sono frenetici e il Milan punta forte su Dani Olmo, il quale potrebbe esser acquistato con il ricavato della probabile cessione di Suso. Ed attenzione proprio a quello che succederà a gennaio. Maldini infatti è pronto a far fuori un big: ecco i tre nomi a sorpresa per sostituirlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA