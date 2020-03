Calciomercato Milan – SportMediaset spara la bomba: Maldini out, già scelto il sostituto!

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo Sport Mediaset gli scossoni in Casa Milan da qui al prossimo campionato potrebbero essere molteplici. Oltre al probabile addio dell’allenatore Stefano Pioli e all’insediamento di Ralf Rangnick, spinto da Hendrik Almstadt, braccio destro del CEO del Diavolo Ivan Gazidis, delle partenze potrebbero verificarsi ai piani più alti. In particolare è in bilico Paolo Maldini. Le discussioni tra Gazidis e l’ex capitano rossonero porteranno a un’inevitabile rottura. Il tutto avverrà a giugno, dove salvo esclusioni Maldini lascerà i rossoneri. Risultati deludenti e, soprattutto, una visione del futuro diametralmente opposta non permettono all’ex difensore di continuare il lavoro da direttore tecnico. Gazidis vuole prendere in mano il progetto e ha già deciso chi prenderà il posto di Maldini. Ci sarà una soluzione interna, con la promozione di Geoffrey Moncada. L’attuale capo scout dei rossoneri, insieme a Rangnick, si occuperà del mercato. E proprio con l’allenatore tedesco Gazidis e Moncada hanno già deciso il mercato. A Milanello arriveranno 4 colpi da urlo a giugno: pronti quasi 70 milioni da investire! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA