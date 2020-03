Calciomercato Milan – Pellegatti è sicuro: “Lui deve tornare subito al Milan!”

CALCIOMERCATO MILAN – Attraverso il proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha espresso una sua suggestione di calciomercato: “Nella sfida tra il Salisburgo e l’Eintracht Francoforte ho ammirato un giocatore che mi è sempre piaciuto, anche se a volte mi ha deluso: André Silva, ceduto in prestito dal Milan nell’ambito dell’operazione Rebic. L’attaccante croato sta rendendo ad altissimi livelli, ma il portoghese contro il Salisburgo ha segnato un gol ed è stato decisivo anche nel secondo. Io, personalmente, lo riprenderei. Andrè Silva è stato spesso accusato per la poca cattiveria in zona gol. Ora però mi sembra un giocatore maturato e pertanto lo riporterei a casa. Mi immagino già un reparto d’attacco composto da Ibrah, Rebic, Silva e un quarto. Leao, invece, lo manderei in prestito per capire le sue reali qualità”. Ed intanto Gazidis fa fuori Boban e Maldini, preparando già il mercato estivo. A Milanello arriveranno 4 colpi da urlo a giugno: pronti quasi 70 milioni da investire! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA