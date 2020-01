Calciomercato Milan, Sky Sport svela tutto: ecco il vero obiettivo!

MERCATO MILAN – Il calciomercato ha aperto ufficialmente soltanto pochi giorni fa, ma le mosse del Milan sono già molteplici. Maldini e Boban stanno lavorando senza sosta per regalare a Pioli una squadra degna delle aspettative e degli obiettivi stagionali. Questo Milan ha bisogno di recuperare e di farlo il prima possibile. A tal proposito, dopo Ibrahimovic, il prossimo colpo arriverà in difesa. Per la dirigenza l’acquisto di un altro centrale è prioritario e potrebbe concludersi nei prossimi giorni. La trattativa per Todibo, apparentemente vicinissima alla conclusione, sembrerebbe essere ormai sfumata. Il francese sta per volare in Germania, verso lo Schalke 04, con Maldini costretto a ripiegare su un altro obiettivo. Stando a quanto riferito da Sky Sport, l’alternativa principale porterebbe il nome di Andreas Christensen, difensore centrale classe 1996 del Chelsea. Lampard lo ha impiegato poco e il danese potrebbe cercare una nuova sistemazione, una squadra che possa dargli più spazio. Il Milan vorrebbe acquistarlo in prestito, magari inserendo un diritto di riscatto, mentre gli inglesi preferirebbero un’operazione definitiva. Sembra che ci sia margine per la trattativa, ma Maldini nel frattempo valuta anche un terzo nome. Si tratta di Simon Kjaer, che potrebbe arrivare a Milano in uno scambio di prestiti con Caldara. Dopo l’ennesima delusione contro la Samp, sono ore frenetiche in casa Milan. E adesso Maldini non fa più sconti a nessuno, la sua rabbia è inarrestabile: decisione clamorosa, in arrivo oltre 100 milioni con cinque cessioni pazzesche! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA