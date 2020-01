Calciomercato Milan – Accordo totale per 10 milioni: ecco il secondo affare dopo Ibra!

CALCIOMERCATO MILAN – Sono iniziate le grandi manovre di rivoluzione in casa rossonera. L’arrivo di Ibra non ha dato una sterzata alla squadra, per questo c’è bisogno di diversi cambiamenti. Il primo sembrerebbe stato definito proprio in queste ore, con l’annuncio che potrebbe arrivare a brevissimo. Pepe Reina infatti sarebbe vicinissimo al passaggio all’Aston Villa. Il secondo portiere del Milan avrebbe già un accordo di massima con il club inglese: un contratto di sei mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza. La cessione del 36enne estremo difensore permetterebbe al Milan un attivo di quasi 10 milioni di euro: Reina percepisce 3 milioni netti all’anno, che al lordo fanno 5.550.000 milioni annuali: un risparmio di 8.325.000 milioni di euro. In via di definizione, dunque, l’approdo di Reina all’Aston Villa: il 36enne portiere si libererà dal Milan per firmare sei mesi di contratto più rinnovo in caso di salvezza con il club inglese; gli agenti sono a Birmingham per i dettagli. Per la sua sostituzione, due opzioni: A. Donnarumma secondo del fratello Gigio o l’acquisto di un nuovo estremo difensore low cost. E la cessione di Reina sarebbe solo il primo grande movimento in uscita: Maldini infatti vuole ribaltare completamente il Milan, in arrivo addirittura 110 milioni di euro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA