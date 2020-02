Calciomercato Milan, Di Marzio sicuro: Maldini non molla il colpo!

MERCATO MILAN – La sessione di calciomercato invernale appena conclusa ha portato grossi cambiamenti nella rosa del Milan. La dirigenza rossonera ha cambiato moltissimo, a partire dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, fino alle novità Kjaer e Saelemaekers. Ma uno dei colpi previsti dalla società non è andato a buon fine. Si tratta naturalmente dell’affare che avrebbe dovuto portare a San Siro Antonee Robinson, terzino del Wigan. Il classe 1997 era pronto a vestire la maglia rossonera, ma all’ultimo l’affare è saltato. Su Twitter, il ragazzo ha parlato di “giorni pazzi”, che alla fine non lo hanno portato a Milanello. Ma Maldini ha ormai individuato in Robinson il prossimo colpo per il suo Milan, e – secondo quanto riferisce Sky Sport – tornerà con decisione su di lui per giugno. È stato Gianluca Di Marzio, probabilmente il maggiore esperto di calciomercato italiano, a ribadire l’interesse del Milan nei confronti del giocatore americano, che potrebbe tornare di moda per i rossoneri la prossima estate. E Maldini non vuole fermarsi solamente a Robinson. Il direttore tecnico sta preparando un poker di stelle da portare a Milanello, pronta la rivoluzione totale! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA