Calciomercato Milan – Maldini pensa solo a lui: a giugno pronto l’assalto da 30 milioni!

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan continua a pensare a Cengiz Under. Secondo quanto riposta Sky Sport, il calciatore della Roma sembra essere non solo un'obiettivo della dirigenza rossonera, ma un vero e proprio pensiero fisso. Dopo i corteggiamenti della sessione invernale di mercato, probabilmente in estate il Diavolo tornerà alla carica per il turco. Il lavoro in questo momento procede a fari spenti, ma la società meneghina sembra abbia seriamente intenzione di puntare sul calciatore, sia per il presente che soprattutto per il futuro. Non sarà facile però convincere la squadra Capitolina, dato che già a gennaio hanno respinto le offerte le avances del Milan. Tutto però sembra dipendere dal futuro della proprietà giallorossa. E Maldini non si fermerà a Under. Il direttore tecnico sta preparando un poker di stelle da portare a Milanello, pronta la rivoluzione totale!