Calciomercato Milan – Sky conferma: scambio da urlo per 60 milioni!

CALCIOMERCATO MILAN – Come risolvere due problematiche con una sola operazione di mercato. Da una parte la necessità di trovare qualità sulle fasce, dall'altra provare a sistemare definitivamente la situazione Paquetà. Il brasiliano è in grossa difficoltà, tanto da aver chiesto e ottenuto di non esser convocato per la gara contro il Brescia. Poca serenità, un difficile ambientamento e la voglia di cambiare aria. Per questo nelle ultime ore si sta parlando di un possibile scambio che possa portare Paquetà a Torino e Bernardeschi a Milanello. Peppe Di Stefano ha parlato a Sky Sport della possibilità che i rossoneri acquistino Bernardeschi: "La voce di Bernardeschi gira, sarebbe forse un sogno visto che è un importante esponente della nazionale di Mancini. Però oltre a smentire le due società, parliamo anche di ingaggi. Bernardeschi prende 4 milioni se non più. Al Milan invece hanno deciso di vivere con un tetto decisamente inferiore, Ibra a parte. Per questo resta un desiderio o un sogno o se è stata trattativa o solo un "pour parler". Per il Milan sarebbe l'inizio di un nuovo percorso, prendere un possibile titolare della Nazionale e farlo giocare con la maglia rossonera rendendolo protagonista farebbe tanto anche a livello di immagine, ma ci sono dei limiti come quello dell'ingaggio".