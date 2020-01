Calciomercato Milan – Dalla Spagna la bomba: “Sono ore decisive, affare quasi fatto”

CALCIOMERCATO MILAN – Sono ore decisive per un affare che potrebbe fare la differenza in casa rossonera. Già, perché il Milan sta disperatamente cercando di cedere diversi esuberi. Tra questi c’è anche Suso, che nei giorni avrebbe chiesto la cessione alla dirigenza del Milan. Nelle ultime ore, secondo quando riportato da “El Mundo Deportivo” i rossoneri starebbero trattando con il Siviglia. La squadra andalusa avrebbe già un accordo con il giocatore. Manca ancora quello con tra i club. La dirigenza di via Aldo Rossi non sembrava favorevole al club dell’ex Roma Monchi, tanto da aver chiesto 30 milioni, ma ora le posizioni di Boban e Maldini sembrano più morbide tanto da offrire un trasferimento in prestito con opzione di acquisto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni. Non solo Suso, arriva la rivelazione che fa esplodere il mercato rossonero: Maldini sta preparando tre affari da urlo per quasi 100 milioni! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA