Calciomercato Milan, rivoluzione in corso: Maldini ne fa fuori un altro!

MERCATO MILAN – L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic è ormai ufficiale, il calciomercato di gennaio del Milan è ufficialmente iniziato. I rossoneri sperano di vivere un altro inverno da protagonisti, ma oltre a tutte le idee per le operazioni in entrata, c’è spazio anche per il mercato in uscita. Saranno molti i calciatori del Milan a partire nel corso di questo mese, ed è già arrivata l’offerta per il primo. Si tratta di Samu Castillejo, decisamente poco convincente nelle sue apparizioni in maglia rossonera. Lo spagnolo potrebbe fare ritorno in Liga molto presto, con due pretendenti pronte a contenderselo. La prima è l’Espanyol, che starebbe spingendo per un prestito secco fino alla fine di questa stagione. Dall’altra parte c’è l’Atletico Madrid, con Simeone che vorrebbe Castillejo come rinforzo per le sue rotazioni. Al momento il club di Barcellona sembrerebbe essere in vantaggio, ma non vanno esclusi dei colpi di scena. Il Milan preferirebbe monetizzare questa cessione, ma anche una soluzione temporanea permetterebbe di alleggerire il bilancio e sfoltire la rosa. Inoltre, un prestito semestrale potrebbe far risalire il valore del giocatore, che potrebbe poi essere ceduto ad un prezzo migliore durante la prossima sessione di calciomercato. E nelle ultime ore è arrivata la certezza: Maldini nelle prossime ore chiuderà addirittura tre colpi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA