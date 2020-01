Calciomercato Milan – Tifosi in festa: ecco i 3 colpi che sta per chiudere Maldini!

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – L’arrivo di Ibra sembra aver ridato entusiasmo al mondo rossonero. Zlatan porta personalità e carisma a una squadra che, nelle ultime settimane, è sembrata decisamente immatura. L’obiettivo della società è quello di rilanciare una stagione potenzialmente disastrosa. In realtà, la squadra di Pioli è solamente a quattro punti dal settimo posto, che in caso di successo in Coppa Italia di una delle top six vale la qualificazione all’Europa League. Per questo la società crede di poter ancora salvare il salvabile, per farlo però ci sarà bisogno di diversi colpi. Il primo dunque è stato Ibra, ma Maldini già nei prossimi giorni è pronto a chiudere una tripletta che può veramente fare la differenza in casa rossonera: >>>VAI ALLA LISTA<<<