Calciomercato Milan, rivelazione improvvisa: “firma nelle prossime ore”

MERCATO MILAN – Il calciomercato non è ancora ufficialmente aperto, ma il Milan si sta già muovendo in maniera pesante. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic è ormai imminente, ma il fenomeno svedese non arriverà da solo. I rossoneri stanno cercando di regalare a Pioli anche un altro colpo a centrocampo. Negli ultimi mesi il nome di Mohamed Elneny è stato più volte accostato al Milan, e adesso è tornato di moda. Il padre del giocatore, durante un’intervista all’emittente Sada Al Balad Tv, ha dichiarato: “Le trattative tra Mohamed e il Milan sono in fase avanzata, ma il contratto non è stato ancora firmato. Hanno rinnovato l’interesse in mio figlio e le prossime ore potrebbero essere decisive per firmare con il Milan. Ha fatto bene con il Besiktas, ma vuole trasferirsi in un campionato più competitivo”.

L'ufficialità potrebbe dunque arrivare a breve, con il Milan che acquisterebbe un rinforzo importantissimo per la linea mediana. È proprio il centrocampo il reparto che uscirà maggiormente stravolto da questo calciomercato invernale, che vedrà una vera e propria rivoluzione in casa Milan. Tra mercato in entrata e in uscita, le operazioni di Maldini e Boban dovrebbero essere davvero molte. Ibra e Elneny potrebbero non essere gli unici colpi di gennaio, ma le cessioni potrebbero essere ancora di più. Pioli e la dirigenza hanno concordato una lista di ben 7 calciatori che, davanti alla giusta offerta, potrebbero lasciare Milanello nelle prossime settimane.