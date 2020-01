Calciomercato Milan, rivelazione Di Marzio: “ecco cosa ha deciso Maldini”

MERCATO MILAN – Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic si è riacceso un grande entusiasmo intorno al calciomercato del Milan. I tifosi si augurano che il fenomeno svedese sia seguito da altri colpi, altri giocatori in grado di rinforzare la squadra e risollevarne le sorti. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un interesse – per certi versi sorprendente – nei confronti di Politano. L’esterno ex Sassuolo, poco utilizzato da Conte perché poco adatto al suo 3-5-2, potrebbe rivelarsi un buon affare per il Milan. Diverse voci di mercato parlavano di un possibile scambio con Kessié, ma Gianluca Di Marzio, massimo esperto di calciomercato italiano, ha rivelato: “Ci sono stati gli aggiustamenti con gli arrivi di Kjaer e Begovic, che è un portiere di affidabilità e viene a sostituire Reina. Il Milan potrebbe cercare un esterno, ecco perché Politano non tramonta, ma il Milan non vuole dare in cambio Kessie. I rossoneri vogliono provare a prendere Politano senza inserire l’ivoriano nella trattativa”. Ecco quindi la decisione della dirigenza rossonera, che potrebbe voler tenere Kessié, oppure pensare di cederlo in Inghilterra per una cifra superiore. E attenzione alla bomba lanciata da SportMediaset in queste ore: al Milan torna Allegri con tre mosse da urlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA