Calciomercato Milan – Boom SportMediaset: arriva Allegri con tre mosse da urlo!

MILAN NEWS – Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia in queste ore sul possibile ritorno al Milan di Max Allegri. L’allenatore livornese, dopo l’avventura di Torino, ha deciso di prendersi un anno sabbatico prima di tornare in panchina. Nonostante le tentazioni della Premier, Allegri avrebbe aperto al ritorno a Milanello in estate. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il tecnico toscano sarebbe pronto a dire sì al progetto milanista indipendentemente da come finirà la stagione con Pioli in panchina. Il Milan vuole ripartire da un grande allenatore e la possibilità di essere manager in rossonero attira molto Allegri. Per questo anche le mosse di Maldini a gennaio sono condizionate, ma il livornese avrebbe già dato il via libera a tre grandi mosse che si possono chiudere già nei prossimi giorni: >>>VAI ALLA LISTA<<<