Calciomercato Milan – Regalo da Parigi: i tifosi ora sognano!

CALCIOMERCATO MILAN – L’Equipe rilancia una bomba di mercato sul futuro di Thiago Silva. Il Paris Saint Germain, secondo quanto riporta il quotidiano sul suo sito internet, avrebbe comunicato al brasiliano di non voler rinnovare il suo contratto. Una notizia che era nell’aria, avevamo già riportato questa eventualità aggiungendo anche un’ipotesi di ritorno in rossonero. Proprio il Milan è una delle squadra interessate alla possibilità di prendere il calciatore a parametro zero. Non c’è però soltanto il diavolo, sempre secondo la stessa anche l’Everton, allenatore dall’ex Milan Ancelotti, avrebbe messo nei radar il capitano della squadra parigina, in vista della prossima stagione. E Elliott dà il via libera al ribaltone mettendo nelle mani di Rangnick oltre 100 milioni di euro: cinque colpi perfetti per rivoluzionare la rosa milanista! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.