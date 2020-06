Calciomercato Milan – Rangnick li fa fuori: due addii sono ufficiali!

CALCIOMERCATO MILAN – In attesa che riprenda la stagione, con la speranza di riuscire a portarla regolarmente a termine, resta ancora da trovare un’intesa per prolungare quei contratti che sono in scadenza il 30 giugno. Ad oggi rimane confermata questa data, ma il termine del campionato è stato fissato al 2 agosto. Dopo il 30 giugno, quindi, chi è in scadenza può decidere di svincolarsi, nonostante la stagione non sia ancora conclusa. Figc e Assocalciatori sono in contatto costante per prolungare tutte le scadenza fino ad agosto, ma il Milan si è già portato avanti col lavoro, assicurandosi la permanenza di Giacomo Bonaventura sino a fine campionato. Il classe ’89, in scadenza proprio il 30 giugno, ha dato piena disponibilità a restare in rossonero fino all’ultima partita della stagione, poi sarà addio. Stando a SportMediaset, la destinazione più probabile è il Torino che, ad oggi, è la società maggiormente interessata a Jack. Un altro centrocampista che saluterà il Milan per la scadenza del contratto è Lucas Biglia, il quale farà probabilmente ritorno in Argentina. E Elliott dà il via libera al ribaltone mettendo nelle mani di Rangnick oltre 100 milioni di euro: cinque colpi perfetti per rivoluzionare la rosa milanista! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.