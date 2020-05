Calciomercato Milan – Rangnick lo ha già bloccato: primo colpo da urlo!

CALCIOMERCATO MILAN – Dominik Szoboszlai con il passare dei giorni sta diventando l’obiettivo principale della prossima sessione di mercato, per il Milan. Il calciatore sarebbe stato indicato personalmente da Ralf Rangnick, come rinforzo in vista del prossimo campionato. La concorrenza però è tanta e questa è una cosa risaputa, in Italia anche la Lazio sembra essere molto attiva sul centrocampista. Il Diavolo però per evitare aste estive avrebbe deciso di muoversi in anticipo, come riportato dal portale calciomercato.com, e starebbe pensando di bloccarlo. I contatti con il Salisburgo, proprietario del cartellino del calciatore, sono stati già avviati. E Gazidis mette a segno il primo colpo per la prossima stagione: affare low cost e accordo per 15 milioni! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA