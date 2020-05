Calciomercato Milan – Affare low cost: Gazidis chiude per 15 milioni!

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan pensa a Daniele Baselli. Il centrocampista pensa all’addio al Torino e sulle sue tracce c’è anche la Fiorentina. L’arrivo del centrocampista rinforzerebbe la mediana rossonera e andrebbe a comporre una nuova coppia, con Bennacer. Il Diavolo però dovrà fare i conti con i Viola, ma in mano potrebbero avere la carta vincente. Infatti ai granata interessa Tommaso Pobega, giocatore del Milan ma in prestito al Pordenone, che in questa stagione ha disputato un’ ottima annata in Serie B. Il cartellino del talento del vivaio rossonero finirebbe all’interno dell’operazione con la società granata, che chiede circa 15 milioni per Baselli. E Rangnick prepara il blitz in Bundesliga: pokerissimo da 150 milioni, mercato da urlo per il nuovo Milan! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA