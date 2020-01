Calciomercato Milan, l’affare si sblocca: adesso è questione di ore!

MERCATO MILAN – Manca una settimana alla chiusura del calciomercato, ma a Casa Milan c’è ancora parecchio da fare. Maldini e Boban sono costantemente a caccia di rinforzi, ma prima di chiudere qualche colpo in extremis hanno bisogno di piazzare qualche cessione. Nelle ultime ore, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, sembrerebbe essersi riaperta una pista che ormai appariva gelata. Si tratta dell’addio di Ricardo Rodriguez, sempre più vicino al Fenerbahçe. Il trasferimento del terzino al club di Istanbul era stato bloccato a causa di un impedimento burocratico, ma ora la federazione turca ha autorizzato l’operazione. Il giocatore al momento è a Brescia con i compagni, ma potrebbe fare le valigie già nelle prossime ore. Dall’Inghilterra arrivano già le prime voci sul sostituto: è stato accostato al Milan il nome di Antonee Robinson. Secondo ‘The Sun’, il laterale sinistro del Wigan costa poco più di 10 milioni di euro, è un ottimo prospetto e potrebbe funzionare perfettamente come riserva di Theo Hernandez. Alleggerendo il bilancio con questo affare, oltre che cedendo qualche altro giocatore, il Milan potrebbe quindi permettersi di mettere a segno altri colpi. Non solo Rodriguez, arriva la rivelazione che fa esplodere il mercato rossonero: Maldini sta preparando tre affari da urlo per quasi 100 milioni! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA