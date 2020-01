Calciomercato Milan, primo colpo del 2020: manca solo l’ufficialità!

MERCATO MILAN – L’arrivo, imminente, di Zlatan Ibrahimovic non è che il primo. Il mercato di gennaio sta per portare molti regali a Pioli e ai tifosi rossoneri. Maldini e Boban stanno lavorando senza sosta sul mercato per cercare di rinforzare al meglio la rosa e permettere al Milan di tornare a rincorrere gli obiettivi stagionali. La necessità di un colpo in difesa era evidente, e i dirigenti rossoneri non hanno perso tempo: sta per arrivare un difensore. Il nome è quello di Jean-Clair Todibo, centrale classe 1999 del Barcellona che il Milan sta seguendo da diversi mesi. Si tratta di un vero prodigio, uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale, ultimo prodotto della scuola francese, che negli ultimi anni continua a sfornare campioni su campioni. L’affare con il Barcellona sembrerebbe essere praticamente concluso, quello con il giocatore potrebbe arrivare nelle prossime ore. Insomma, il colpo sembrerebbe essere davvero vicino, ma il Milan deve sbrigarsi. La concorrenza resta in agguato e la trattativa va chiusa il prima possibile, Watford e Bayer Leverkusen e Monaco potrebbero farsi avanti e beffare il Diavolo. Resta dunque da capire se Maldini e Boban riusciranno a strappare ai catalani un diritto di riscatto sul giocatore, su cui invece i ‘blaugrana’ vorrebbero mantenere il controllo. È un capodanno da favola per il Milan: il 2020 sta per partire con l’arrivo di tre gioielli! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA