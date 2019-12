Calciomercato Milan – Inizio d’anno da favola: in arrivo tre gioielli per Pioli!

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Sarà un 2020 ricco di novità in casa Milan. L’anno nuovo si aprirà con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, o meglio il ritorno in rossonero di Ibra. Lo svedese sarà però solamente l’antipasto di un gennaio tutto da vivere per i tifosi milanisti, tra diverse cessioni e qualche volto nuovo. Sul fronte addii Maldini è molto attivo e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi, come vi sveleremo più avanti. Le attenzioni principali però sono sugli acquisti, su quelli che saranno i nuovi protagonisti di un Milan diverso. Cambierà l’idea di gioco e forse anche il modulo, con un probabile passaggio al 4-3-1-2 per sfruttare al meglio Ibra. Per questo serviranno un difensore centrale, un mediano di qualità e sostanza oltre a un trequartista. Tre nomi che Maldini ha già individuato, ecco chi può arrivare già nei prossimi giorni: >>>VAI ALLA LISTA<<<