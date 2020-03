Calciomercato Milan – Primo affare fatto per giugno: si chiude a 18 milioni!

CALCIOMERCATO MILAN – In un momento di pausa per il calcio, il Milan può riflettere su quelle che saranno le mosse future. Diversi sono i giocatori in bilico, così come sono diverse le occasioni per fare cassa. Una di queste sembra però già decisa, almeno secondo quanto emerge quest’oggi. L’Atalanta, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è soddisfatta del rendimento di Mattia Caldara. Arrivato in prestito fino al giugno del 2021 con riscatto a 18 milioni di euro, il difensore a Bergamo vive una seconda giovinezza e pertanto il club di Percassi sarebbe intenzionato a comunicare al Milan la decisione positiva sul diritto di esercitare il riscatto. Il Milan dunque fa sì cassa, ma perde un difensore importante. E intanto Elliott spiazza tutti facendo immediatamente fuori uno dei big. Il taglio sarà immediato, l’addio è inevitabile! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA