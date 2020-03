Calciomercato Milan – Gazidis ha scelto: 4 colpi già pronti da chiudere in estate!

.

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Ivan Gazidis ha già individuato quelle che saranno le aree di movimento per il mercato estivo rossonero. Con dei margini di manovra, il Milan avrà bisogno almeno di quattro acquisti. I margini si possono individuare in difesa, dove se dovesse partire un terzino destro verrà sostituito. Ciò che servirà però sicuramente al Milan sarà qualità, oltre che un portiere. Il futuro di Donnarumma è un enorme punto interrogativo. Il suo addio sembra sempre più imminente, vista anche la scadenza del contratto fissata nel 2021. Oltre al portiere si lavorerà per un centrocampista di grande qualità, e un pesante rinforzo in attacco indipendentemente dal futuro di Ibra. Ecco dunque i 4 grandi obiettivi di Gazidis per la prossima stagione: >>>VAI ALLA LISTA<<<