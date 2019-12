Calciomercato Milan, presentata un’offerta pazzesca: affare da 30 milioni!

MERCATO MILAN – L’arrivo di Ibrahimovic è ormai imminente. Il fenomeno svedese sta per fare ritorno a San Siro, con l’obiettivo di riportare il Milan in Europa. Ma dopo il colpo ad effetto i dirigenti rossoneri stanno preparando le loro prossime mosse, che tra mercato in entrata e in uscita saranno parecchie. La rosa del Milan va anche sfoltita, e sono diversi i calciatori che potrebbero generare delle plusvalenze e permettere a Maldini e Boban di investire su altri rinforzi. Potrebbe essere questo il caso di Franck Kessié, che nonostante le ultime prestazioni tutt’altro che esaltanti vanta ancora numerosi estimatori sul mercato. Tra questi c’è il West Ham, pronto – secondo quanto riferisce Tuttosport – a lanciarsi all’assalto del centrocampista ivoriano. Il Milan non lo lascerà partire per meno di 30 milioni di euro, ma il club inglese sembrerebbe avere la disponibilità economica necessaria, oltre a tutta l’intenzione di mandare in porto questo affare. Era prevedibile che questo sarebbe stato un gennaio ricco di addii, con il bilancio da sistemare e molti giocatori che non hanno reso come ci si aspettava. L’avventura dell’ex Atalanta potrebbe dunque essere giunta al termine, la trattativa con il West Ham potrebbe decollare già nelle prossime ore. E attenzione proprio a quello che sta preparando Maldini: è in arrivo la rivoluzione di Capodanno, il dt rossonero oltre a Kessié fa subito fuori altri tre “intoccabili”! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA