Calciomercato Milan, Pioli out: ecco cosa sta per succedere!

CALCIOMERCATO MILAN – La rottura totale tra Boban e Gazidis e la conseguente sfuriata dell’amministratore delegato hanno gettato il Milan nel caos. La situazione a Casa Milan è in continua evoluzione, con ipotesi e voci che non fanno che ripetersi. Dopo l’addio di Boban, che verrà ufficializzato nei prossimi giorni, nascono dubbi anche sulla posizione di Maldini. Ancor di più su quella di Stefano Pioli, che secondo Tuttosport potrebbe addirittura dimettersi dopo il prossimo match di Coppa Italia. Secondo quanto riferito dal quotidiano, l’allenatore del Milan potrebbe rassegnare le dimissioni a causa dei tumulti nell’ambiente rossonero. Per Pioli non sarebbe la prima volta: lasciò la Fiorentina in anticipo a causa di dissidi con la società. E intanto Gazidis fa fuori Boban e Maldini, preparando già il mercato estivo. A Milanello arriveranno 4 colpi da urlo a giugno: pronti quasi 70 milioni da investire! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA