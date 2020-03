Calciomercato Milan – Gazidis blocca tutto: tifosi infuriati, salta il grande colpo!

CALCIOMERCATO MILAN – Ivan Gazidis ha preso in mano il futuro del Milan e sembra voler tirare dritto. La rivoluzione totale voluta da Elliott ha già preso il via. Le prestazioni deludenti della squadra hanno portato la società a cambiare drasticamente la linea guida. Meno obiettivi a breve termine, le difficoltà di raggiungere la Champions hanno convinto Elliott a dare vita a un nuovo progetto. Per farlo, serve inevitabilmente un cambio anche della guida tecnica. A cominciare dai dirigenti, con Boban e Maldini ormai fuori da Milanello. A prendere le decisioni per il futuro sarà Gazidis e si sta già parlando dei possibili acquisti per giugno. Si sta parlando da diversi giorni di un possibile ritorno di Thiago Silva a Milanello. Il brasiliano sarebbe un ottimo compagno di reparto per Romagnoli, ma Gazidis è pronto a dire no. L’AD rossonero però ha un progetto diverso, e per questo avrebbe bloccato qualsiasi trattativa per portare, seppur a parametro zero, Thiago Silva nuovamente a Milanello. E intanto Gazidis fa fuori Boban e Maldini, preparando già il mercato estivo. A Milanello arriveranno 4 colpi da urlo a giugno: pronti quasi 70 milioni da investire! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA