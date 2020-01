Calciomercato Milan, Pellegatti lancia la bomba: ecco cosa succede ora!

MERCATO MILAN – Non serviva il pareggio contro la Sampdoria per capirlo, ma ora è ancora più chiaro: Ibrahimovic non basta. L’arrivo del fenomeno svedese non può e non deve essere l’unica operazione di gennaio. Il Milan ha bisogno di rinforzi in diversi reparti, e durante questa sessione di calciomercato potrebbe arrivarne più di uno. Nel frattempo però c’è anche da sistemare qualche situazione in uscita, come ad esempio quella di Piatek, che sembrerebbe essere finito sul mercato. Al suo posto ovviamente dovrebbe arrivare un altro attaccante, uno che possa dare fiato a Ibra, ma anche in grado di giocarci insieme. A questo proposito, Carlo Pellegatti ha indicato il prossimo obiettivo dei rossoneri sul suo canale Youtube: “Se dovesse andare via Piatek il Milan punterebbe su Petagna. Servirebbe un’alternativa fisica a Ibra, e puntare su Andrea Petagna sarebbe una scelta intelligente perché darebbe un’alternativa a Ibra a livello di caratteristiche, un giocatore fisico come lo svedese. Possibile soluzione in attacco per il mercato di gennaio”. L’acquisto dell’attaccante della Spal potrebbe costare poco alle casse del Milan, permetterebbe a Pioli di avere a disposizione un giocatore pienamente cosciente del suo ruolo e a Maldini di risparmiare per altri colpi più importanti. Ma non solo Piatek, Maldini non fa più sconti a nessuno , la sua rabbia è inarrestabile: decisione clamorosa, in arrivo oltre 100 milioni con cinque cessioni pazzesche! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA