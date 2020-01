Calciomercato Milan – Pedullà sgancia la bomba: tifosi in delirio!

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo le buone prestazioni delle ultime settimane, il Milan ora vuole fare l’ultimo salto di qualità sul fronte mercato. Per farlo, serve necessariamente una cessione importante. E se vi abbiamo già parlato della situazione Paquetà, ora sono momenti caldissimi per quanto riguarda Suso. Lo spagnolo è oramai fuori dal progetto Milan, tanto che lo spagnolo avrebbe chiesto aiuto ad alcuni intermediari di mercato per provare a sbloccare la trattativa di tra i rossoneri e il Siviglia. Il club spagnolo vorrebbe prendere l’ex Liverpool in prestito con diritto di riscatto mentre Maldini e Boban vogliono l’obbligo. Il problema è dunque qui: il valore del giocatore che oscilla tra i 20 e i 25 milioni. Con un post dal proprio Twitter il noto giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha commentato il possibile trasferimento dello spagnolo Suso al Siviglia. “Se Monchi aumenta e accetta obbligo si può accelerare. La Liga resta (oggi) la situazione maggiormente da seguire. Ma negli ultimi cinque-sei giorni può succedere di tutto“. Non solo Suso, Pedullà fa il punto anche sull’ultima settimana di fuoco del mercato rossonero: Maldini sta preparando tre affari da urlo per le ultime ore! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA