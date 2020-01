Calciomercato Milan, Sky Sport conferma: affare da 30 milioni!

MERCATO MILAN – Meno di una settimana alla fine della sessione di calciomercato, ma ancora tanto da fare. I prossimi giorni saranno frenetici per la dirigenza del Milan, che dovrà sistemare numerose questioni sul mercato in uscita e cercare di regalare almeno un ultimo colpo a Stefano Pioli. Ma veniamo alla bomba di giornata. Luca Marchetti, intervenuto come di consueto a Sky Sport 24, ha dato una notizia pazzesca ai tifosi rossoneri. Stando all’esperto di calciomercato, Milan e Tottenham avrebbero riaperto le trattative per Piatek. L’attaccante polacco, sempre più chiuso dalla concorrenza di Ibrahimovic e del giovane fenomeno Leao, è sceso nelle gerarchie rossonere e potrebbe partire già nei prossimi giorni. Gli Spurs hanno perso Harry Kane fino alla fine della stagione e stanno cercando un centravanti che possa sostituirlo. La disponibilità economica del club londinese è davvero vasta, e non è da escludere che proprio dal Tottenham non possa arrivare l’offerta giusta per convincere Maldini e Boban a lasciar partire Piatek. I rossoneri chiedono almeno 30 milioni di euro, cifra che gli permetterebbe di non registrare una plusvalenza e poter investire su altri calciatori. Infatti, Pedullà ha fatto il punto anche sull’ultima settimana di fuoco del mercato rossonero: Maldini sta preparando tre affari da urlo per le ultime ore! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA