Calciomercato Milan, pazzesco Thiago Silva: grandi notizie dalla Francia!

MERCATO MILAN – Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ha dato nuove indicazioni sulla politica societaria del Milan. Inizialmente, con l'avvento di Elliott e Gazidis, si pensava che il club rossonero fosse pronto ad investire soltanto su giocatori giovani, mai su degli over 30. La linea guida è ancora quella, ma proprietà e dirigenza hanno dimostrato di sapersi concedere delle eccezioni nel caso in cui il giocatore in questione sia un fenomeno del calibro di Ibrahimovic. Con Thiago Silva potrebbe accadere esattamente la stessa cosa. Il brasiliano – riferisce Le Parisien – non rinnoverà con il Paris Saint-Germain, e sarà dunque libero di accordarsi con un nuovo club. Il Milan ci sta pensando seriamente. Acquistare Thiago Silva a parametro zero conferirebbe sicurezza al reparto difensivo per almeno due stagioni e aumenterebbe il livello di qualità e di esperienza della retroguardia. Un giocatore come lui potrebbe essere un grandissimo insegnante, perfino per Romagnoli, che al fianco del brasiliano potrebbe compiere l'ultimo passo verso lo status di top player internazionale. L'ostacolo più grande all'operazione è rappresentato dall'ingaggio di Thiago Silva, che attualmente percepisce circa 12 milioni di euro a stagione. Il giocatore dovrebbe dunque fare una scelta e ridurre le sue pretese, ipotesi che, trattandosi di un trentacinquenne, potrebbe anche essere presa in considerazione.