Calciomercato Milan, parametro zero top: Boban lo prende a febbraio?

MERCATO MILAN – La sessione di calciomercato invernale si è conclusa soltanto da pochi giorni, ma al Milan manca ancora qualcosa. Maldini e Boban lo sanno, e per questo non hanno smesso di cercare rinforzi di livello per questa squadra. Negli ultimi giorni, il portale spagnolo specializzato in calciomercato Fichajes.net, ha rilanciato una voce già uscita nel corso dell’estate. I rossoneri potrebbero piombare su Luka Modric, in scadenza di contratto con il Real Madrid. Il Pallone d’Oro potrebbe dunque arrivare per il solo costo del suo ingaggio, fattore da non sottovalutare, che potrebbe invogliare il Milan ad andare fino in fondo. Negli ultimi due anni i rossoneri hanno dimostrato di voler puntare sui giovani, ma anche di saper apprezzare l’usato garantito. Il colpo Modric sarebbe molto simile a quello che ha portato al ritorno di Ibra. Non avendo ancora rinnovato con il Real, Modric è già libero di accordarsi con il suo prossimo club, e non è da escludere che possa scegliere la sua prossima destinazione già in questo mese. La grande affinità con Boban potrebbe anche portare ad un accordo con il Milan. E Maldini fa sognare i tifosi in vista di giugno. Il direttore tecnico sta preparando un poker di stelle da portare a Milanello, pronta la rivoluzione totale! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA