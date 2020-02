Calciomercato Milan – Clamoroso Elliott: Pioli out, ecco chi arriva a giugno!

CALCIOMERCATO MILAN – Rivoluzione totale. Questa la parola chiave per la società rossonera in vista della prossima stagione. Il cambiamento è partito a gennaio, con le tante cessioni e i diversi acquisti arrivati. A far parte della rivoluzione però ci sarà anche Pioli. L’idea è quella di puntare su un allenatore esperto, che possa far fare un ulteriore salto di qualità alla squadra. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco “Bild” la dirigenza del Milan si rinforzerà con l’ingaggio di Ralf Rangnick dal RB Lispia, con l’insolita veste di allenatore-direttore sportivo. Secondo la testata le trattative sono avanzate e l’anno prossimo si dovrebbero concretizzare. Nei mesi passati Rangnick è stato spesso accostato ai rossoneri, ma da club di via Aldo Rossi erano arrivate solo smentite. E Maldini fa sognare i tifosi in vista di giugno. Il direttore tecnico sta preparando un poker di stelle da portare a Milanello, pronta la rivoluzione totale! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA