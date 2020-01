Calciomercato Milan – Offerta ufficiale e affare quasi fatto: manca solo la firma

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan questo pomeriggio inizierà la sua avventura in Coppa Italia, ma non c’è soltanto il calcio giocato per i rossoneri. La società meneghina è molto attiva anche sul mercato, al centro delle indiscrezioni c’è il futuro di Ricardo Rodriguez. Oggi è andato in scena un nuovo incontro con i dirigenti del PSV Eindhoven. La squadra olandese nella giornata di ieri ha provato a staccare la concorrenza per il terzino elvetico, ma il Fenerbahce, club turco che fino a qualche giorno fa sembrava favorito nella corsa al giocatore, ha presentato una nuova offerta. Proposta che però non ha soddisfatto le richieste del Diavolo e quindi la strada, per la squadra dei paesi Bassi, in questo momento sembra in discesa. Tanto che Ricardo Rodriguez potrebbe recarsi in Olanda a breve per svolgere le visite mediche di rito. L’affare tra Milan e PSV Eindhoven dovrebbe chiudersi sulla base del prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni. E la dirigenza rossonera ha già fatto fuori Suso: pronti tre nomi a sorpresa per sostituire lo spagnolo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA