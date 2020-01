Calciomercato Milan, bomba dopo la partita: colpaccio low cost di Maldini!

MERCATO MILAN – Dopo Milan-Spal i tifosi rossoneri possono continuare a gioire. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic è stato soltanto il primo di una serie di colpi di questa sessione di calciomercato. Ormai sta diventando una tradizione, perché anche questo mercato di gennaio sarà ricchissimo di operazioni in casa Milan. Tra entrate e uscite, i movimenti potrebbero essere davvero molti, e l’ultima idea è un rinforzo per la difesa. Le prestazioni deludenti di Ricardo Rodriguez e l’ascesa di Theo Hernandez hanno messo lo svizzero in una posizione davvero difficile. Rodriguez potrebbe partire già nei prossimi giorni, e Maldini ha già in mente il nome del sostituto. Si tratta di Layvin Kurzawa, terzino sinistro del PSG. Il francese è in scadenza di contratto, e a Parigi potrebbero accontentarsi di un’offerta irrisoria pur di non perdere a zero il calciatore. Stando a quanto riferisce l’Equipe, l’offerta giusta si aggirerebbe intorno ai 7 milioni di euro. Cifra più che abbordabile per la dirigenza rossonera, che spera anche di poter finanziare l’operazione con la stessa cessione di Ricardo Rodriguez. L’acquisto di Kurzawa permetterebbe a Pioli di avere a disposizione una riserva di ottimo livello per Theo Hernandez, costretto a scendere in campo anche oggi, quando si sarebbe potuto concedere un po’ più di spazio al turnover. Ma non solo Rodriguez, la dirigenza rossonera ha già fatto fuori Suso: pronti tre nomi a sorpresa per sostituire lo spagnolo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA