Calciomercato Milan, offerta incredibile: 30 milioni e si chiude!

MERCATO MILAN – È un gennaio tumultuoso e movimentato quello che si sta vivendo a Casa Milan. I dirigenti rossoneri, dopo aver regalato a Pioli, oltre che ai tifosi, il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, stanno cercando ogni soluzione possibile per rinforzare la rosa. L’arrivo di Zlatan ha riacceso l’entusiasmo dell’ambiente, che ora si aspetta nuovi colpi per tornare a rincorrere l’Europa. Ma Maldini e Boban stanno facendo molta attenzione anche al mercato in uscita, perché concludere qualche cessione dorata potrebbe permettergli di mettere a segno altri grossi colpi di mercato. Tra i più discussi della stagione c’è sicuramente Piatek, che potrebbe fare le valigie nel corso di questo mese. Il polacco ha segnato troppo poco finora, e l’arrivo di Ibra potrebbe metterlo definitivamente fuori gioco. Secondo quanto riferisce Tuttosport, oltre alle pretendenti della Premier League, alla corsa per il giocatore si sarebbe aggiunto il Lione. Il Milan continua a chiedere almeno trenta milioni di euro, e chissà che proprio i francesi non possano accontentare Maldini e Boban. L’ultima buona prestazione in Coppa Italia sta anche costringendo allenatore e dirigenza a fare riflessioni diverse sul futuro di Piatek, ma la sensazione, davanti alla giusta offerta, resta comunque quella di un possibile addio. Ed attenzione proprio a quello che succederà a gennaio. Maldini infatti è pronto a far fuori un altro big: ecco i tre nomi a sorpresa per sostituirlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA