Calciomercato Milan – Di Stefano è sicuro: “Per 30 milioni si può chiudere!”

CALCIOMERCATO MILAN – Senza dubbio il mercato di gennaio verrà ricordato per il ritorno a Milanello di Ibra. Non si fermerà qui però la sessione invernale dei rossoneri, come dimostrano i diversi movimenti già fatti. Le partenze di Caldara, Reina e Rodriguez sono emblematiche del momento del Milan. In pochi sono sicuri di rimanere, e per la giusta offerta può partire chiunque. Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso su Krzysztof Piatek, sottolineando che il polacco, ad oggi riserva di Ibrahimovic, potrebbe lasciare il Milan qualora arrivassero offerte importanti: "Non so come finirà, il titolare oggi è Ibra, secondo me per Piatek lo spazio sarà sempre meno e se arrivassero offerte allettanti potrebbero essere prese in considerazione"