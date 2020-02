Calciomercato Milan, nuovo ribaltone: il giocatore vuole i rossoneri, ma…

MERCATO MILAN – Il calciomercato invernale è ormai alle spalle, ma per i rossoneri si aprono diverse possibilità a parametro zero. Da oggi infatti, ogni calciatore in scadenza di contratto è libero di accordarsi con un altro club per la prossima stagione. È proprio questa la situazione di Jack Bonaventura, che non ha ancora rinnovato con il Milan e potrebbe decidere di lasciare Milanello. Il giocatore ha dato la sua priorità ai rossoneri, con cui vorrebbe rimanere anche oltre la prossima stagione. Ma la dirigenza dovrà fare i conti con il progetto tecnico, oltre che con il bilancio da sistemare. La politica del Milan targato Elliott è sempre andata contro gli investimenti sui giocatori non più giovanissimi, a meno che non siano del calibro di Ibra, e anche Giacomo Bonaventura potrebbe farne le spese. Su di lui c’è forte l’interesse della Lazio, che vorrebbe acquistarlo a parametro zero. Le prossime settimane potrebbero dunque rivelarsi decisive per il futuro di Jack Bonaventura, che, infortuni a parte, si è sempre rivelato una pedina preziosa per il Milan. Nel frattempo il direttore tecnico sta preparando un poker di stelle da portare a Milanello, pronta la rivoluzione totale! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA