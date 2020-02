Calciomercato Milan – Maldini ha già scelto: 15 milioni ed ecco il primo acquisto di giugno!

CALCIOMERCATO MILAN – Aumentare la qualità e la pericolosità offensiva. Questo è il grande obiettivo del Milan per la prossima stagione. Per questo Maldini è al lavoro per portare a Milanello a giugno un obiettivo dello scorso gennaio. Nonostante l’assalto invernale non sia andato a buon fine, il Milan non molla la presa e studia ancora Zaracho. I rossoneri infatti sono decisi a proseguire nel monitorare il calciatore classe 1998. Adesso non è esclusa una nuova proposta già nei prossimi mesi, se le condizioni saranno favorevoli. La cifra che il Milan vorrebbe investire è vicina ai 15 milioni sul ragazzo, ma Maldini e Boban restano comunque in attesa di capire quelle che sono le intenzioni del Racing sul proprio talento: la concorrenza infatti è più che agguerrita. E Maldini non vuole fermarsi solamente a Zaracho. Il direttore tecnico sta preparando un poker di stelle da portare a Milanello, pronta la rivoluzione totale! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA