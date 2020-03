Calciomercato Milan, nel caos una grande notizia: colpaccio a costo zero!

CALCIOMERCATO MILAN – La rivoluzione societaria, che vista la situazione sembrava inevitabile, sarebbe dovuta arrivare alla fine di questa stagione. A quanto pare così non sarà, con Ivan Gazidis che in queste ore sta già lavorando al licenziamento di Boban e mettendo in discussione anche la posizione di Maldini. Nonostante questo, arriva una grande notizia di calciomercato. I rossoneri hanno una grandissima occasione da cogliere, perché uno dei loro obiettivi sta per liberarsi a parametro zero. Si tratta di Willian, seguito dal Milan negli ultimi mesi, che per sua stessa ammissione non rinnoverà con il Chelsea. Il brasiliano potrebbe dunque accordarsi con il suo prossimo club già nelle prossime settimane. È dunque possibile che Gazidis, una volta riorganizzato l’assetto societario, possa passare all’azione e bloccare Willian per la prossima stagione. Per il Milan si tratterebbe di un acquisto perfetto: un giocatore esperto, capace di aiutare la squadra a compiere quel tanto atteso salto di qualità, e soprattutto economico. E intanto Gazidis fa fuori Boban e Maldini, preparando già il mercato estivo. A Milanello arriveranno 4 colpi da urlo a giugno: pronti quasi 70 milioni da investire! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA