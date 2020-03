Calciomercato Milan – Con Boban e Maldini fuori sarà ceduto: ecco il primo addio di giugno!

CALCIOMERCATO MILAN – È iniziata con tre mesi di anticipo la rivoluzione voluta da Elliott. Pieni poteri a Gazidis fin da subito, tanto che Boban e Maldini potrebbero lasciare il Milan già nei prossimi giorni. Una soluzione sorprendente nelle tempistiche, visto che tutti erano convinti che si sarebbe aspettata la fine della stagione. Pazienza finita invece per la proprietà rossonera, che vuole dare una sterzata decisa già dai prossimi giorni. Tanto che non si esclude un addio in simultanea di Boban e Maldini nelle prossime ore. Questo, inevitabilmente, avrà delle fortissime conseguenze anche sul mercato. Diversi titolarissimi ora sono a rischio, visto che Pioli non sarà l’allenatore del Milan l’anno prossimo. Con Rangnick in panchina e Gazidis a gestire il mercato, i target del progetto rossonero saranno diversi. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Simon Kjaer in rossonero non è più al sicuro come sembrava fino a qualche giorno fa. Con il possibile addio di Boban e Maldini, infatti, il riscatto del centrale danese dal Siviglia non è certo e pertanto potrebbe le strade di club e calciatore potrebbero separarsi al termine di questa annata. E intanto Gazidis fa fuori Boban e Maldini, preparando già il mercato estivo. A Milanello arriveranno 4 colpi da urlo a giugno: pronti quasi 70 milioni da investire! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA